Здравствуйте, мурманчане! Снова с Вами, зрителями телеканала «Арктик-ТВ», педагог, учитель русского языка и литературы согласно полученного диплома, заместитель директора по воспитательной работе и не

Твой брат с запада

Я обычный финн средних лет и люблю русских. У меня есть друзья русского происхождения и некоторые из моих родственников наполовину русские.