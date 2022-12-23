День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.12.22 19:30
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
Вера Петровна
19.12.22 22:02
А почему должны платить если нет никаких услуг.Сколько нерв потрачено на проблему с водой.Трубы замерзают.Не утеплён чердак. Труба прорвала с горячей водой когда начали размораживать в феврале 2021год
Комментарий к новости:Коммунальная беда в доме на Папанина, 7
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17.12.22 11:08
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