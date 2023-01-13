Fylhtq95 Меня шокирует средний возраст ушедших в мир иной мужчин - 67 лет!!! Семь лет на заслуженном отдыхе при северном пенсионном возрасте. Это как-то противоречит нашему лозунгу "На Севере - жить!" Комментарий к новости: В городе атомщиков в декабре 2022 года смертность была выше, чем рождаемость

Виктор Недолго руководил, так как безусловный профессионал. А такие никому не нужны, особенно нашему нынешнему руководству области. Комментарий к новости: Эрик Хисматуллин возглавит региональный комитет по обеспечению безопасности населения