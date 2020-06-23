В новом учебном году учащихся 1-4-х классов будут кормить бесплатно24 июня общественный транспорт в Мурманске изменит расписание движения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.06.20 19:30

ПОЛНЫЙ ВЫПУСК

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Мурманском горкоме КПРФ избрали секретарей
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Станислав
23.06.20 08:57
Других-то забот нет, как создать ПРОКАТ велосипедов по проспекту Ленина, потому что дальше горки начинаются. Аж целого спортсмена на зарплату посадили, чтобы он эту велосипедную комфортную среду созда
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Николай Середа – безопасные условия для велосипедистов в Мурманске пока не созданы, но скоро мы покатаемся
НИК
22.06.20 16:09
Вот так виртуальная жизнь и вошла в нашу повседневность. Даже парады будем смотреть по тв, а были ли они на самом деле или нет, кто его знает. Кино, а не жизнь.
Комментарий к новости:Парад Победы смотрим дома!
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире01:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)01:20«Tele Travel». Информационная программа (12+)01:30«Секретные материалы». Документальный цикл (16+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики и АЗС Мурманской области подымают цены на бензин-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 65 копеек, евро – почти на 15 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)Законопроект «О государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации» прошёл второе чтение в Годуме
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика