Полина Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы Комментарий к новости: Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!

Вадим АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с Комментарий к новости: Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»