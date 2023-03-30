А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?

Евйгений

Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.