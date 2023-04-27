Вера В. Положительные изменения очень заметны и приятны для всех жителей города. Спасибо Юрию Сердечкину и его команде. Вы упомянули и два новых детсада. Один из них построили на нашей улице Орликовой. Очень Комментарий к новости: Депутаты городского Совета Мурманска отчёт главы администрации города Юрия Сердечкина за 2022 год приняли единогласно

Кудинова Н.Н. Что такое вокзал? Это транспортный узел обеспечивающий как ротацию составов поездов, так и размещение в них пассажиров для дальних и ближних поездок. Большая часть граждан прибывает на посадку или в Комментарий к новости: Мурманчане проявляют живой интерес к ремонту на привокзальной площади города