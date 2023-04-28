День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.04.23 19:30
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Последние комментарии
Вера В.
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Владислав
14.04.23 17:42
Говорить красиво это одно, а что то сделать для людей это обсолютно другое. Человек может быть и с двойками в аттестате, но добрый и знающий своё дело, а может быть отличником который только рот умеет
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