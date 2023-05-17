Алина Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны! Комментарий к новости: Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом

Лариса Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей. Комментарий к новости: Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой