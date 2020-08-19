Максим Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция. Комментарий к новости: В Мурманской области оптовики стали снижать цены на бензин

Светлана Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка Комментарий к новости: Новый учебный год стартует в «особом режиме»