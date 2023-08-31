День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.08.23 19:30
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Последние комментарии
Анастасия
31.08.23 22:46
Добрый вечер! Отправила супругу посылку на сво 12.08.23, отслеживала по трек номеру 18.08.23 в 15:45 прошла сортировку на московском казанском вокзале писали была передана мо далее отслеживаться перес
Ирина
30.08.23 11:22
Посылку отправлена в зону СВО 24.07.2023г. На 30.08.2023г посылка не дошла до адресата. Как узнать местонахождения посылки? *** Ирина, однозначно ответить на ваш вопрос невозможно, так как Вы не п
Николаенко Ирина Алексеевна
21.08.23 11:20
По улице Смирнова в сторону леса постоянно сбрасывают строительный мусор и колёса. Куда ещё обратиться, чтобы лесная полоса не страдала, не можем выловить машины и записать номер.
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