Д.О. Вернер Наш Край особый! У нас даже партизанский отряд назывался "СОВЕТСКИЙ МУРМАН"... https://nevnov.ru/region/Murmansk/601987-partizanskii-otryad-sovetskii-murman-byl-rasformirovan-rovno-74-goda-nazad Комментарий к новости: ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ. Серия 3-я: «Неизвестный бой»

Артём Я тоже прохожу службу в ОРО и КПО- это одна из «спокойных служб». Социалка и режим работы - основные достоинства этого подразделения Комментарий к новости: Приглашают на службу в полицию