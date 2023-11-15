Svetoslav Ввиду этих обстоятельств, теперь-то для экономической безопасности граждан РФ и гарантированной, долгосрочной стабильности рубля РФ, Правительству РФ и Центробанку РФ остаётся только вводить контрсанк Комментарий к новости: Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%

Moreman Хорошая новость для стариков! Им пенсию поднимут c 1 января на 7,5%, а летом тарифы ЖКХ поднимут на 9,9% - это по-нашему! С любовью к России. Комментарий к новости: Кошелёк: в Мурманской области предельный рост тарифов ЖКХ со второго полугодия 2024 года составит 9,9%