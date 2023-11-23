Д.О. Вернер Спасибо. Но ожидал ответа в юридической плоскости, т.к. Вашей целью является: "Мы выполняем роль своеобразного коммуникатора между гражданами и властью и наоборот. Разными формами обмена мнениями доно Комментарий к новости: «Кто в доме хозяин»: о работе Фонда капремонта в Мурманской области - Юлия Барсукова

Сергей А почему только в Мурманске ? Думаю и остальные жители области хотели бы посетить выставку. Комментарий к новости: В Мурманске открылась фотовыставка «Жёны Героев»