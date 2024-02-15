День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.02.24 19:30
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Последние комментарии
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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