День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.04.24 19:30
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Последние комментарии
Александр Патраков.
04.04.24 15:55
Помню, как заходил в кабинет к маме, где сидела она и Валентина Васильевна Жданова, а в кресле сидел отец Анатолия Бредова. Я поздоровался, а он сунул мне конфетку.
Василиса
02.04.24 11:36
Есть опыт постройки и эксплуатации подобных котельных у данной фирмы (Тепло людям)? Судя по информации из интернета у этой фирмы один сотрудник в виде директора и минусовые доходы.
Марья Сергеевна
27.03.24 19:54
Омега, куда ещё продлевать рабочий день?! В садах и школах женщины, в основном работают. А работодатели уже совсем обнаглели, в целях экономии фонда заработной платы , надо и не надо, работайте, быдл
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