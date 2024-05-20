Константин Петрович Камеры видеонаблюдения не повышают безопасность граждан, а только помогают силовикам найти быстрей преступника. Да, и то ошибки при этом происходят. Комментарий к новости: Губернатор Мурманской области отметил значимость камер видеонаблюдения для безопасности жителей региона

ЖенЧина Игорь Валерьевич! Вы как юр лицо зарегистрированы в региональном Казначействе? А Перунов Николай Евгеньевич - это кто? Комментарий к новости: Игорь Артеменко, начальник Мурманского морского рыбопромышленного колледжа имени И.И. Месяцева: по каким направлениям обучаются студенты в рыбопромышленном колледже и почему учреждение присоединилось к программе «Профессионалитет»