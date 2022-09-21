Поломка одного крепления подвесного моста всполошила жителей п.г.т. Молочный

В минувший понедельник жителей посёлка Молочный охватила тревога. Одно из креплений единственного моста, соединяющего берега реки Кола, пришло в негодность.

Подвесной пешеходный мост в посёлке Молочный расположен в живописном месте. Он соединяет берега Колы и был построен в 1965 году. Многие жители Мурманска видели его, когда проезжали мимо на поезде. Однако для местных жителей подвесной мост это не просто достопримечательность.

Александр Сюткин, житель п.г.т. Молочный: «Это единственная дорога на ту сторону».

Ремонтные работы на пешеходном мосту проводятся регулярно, но капитальная реконструкция была 8 лет назад. Тогда переправа находилась на балансе «Мурманскводоканала», а перед передачей его администрации посёлка предприятие выполнило свои обязательства по восстановлению конструкции. Но с тех пор много воды утекло, и пару дней назад на мосту отвалилось одно из креплений. Жители забили тревогу, выложив фотографии ЧП в один из пабликов социальной сети «ВКонтакте».

Власти посёлка Молочный отреагировали оперативно, буквально через пару дней направили ремонтников для устранения поломки.

Со слов администрации городского поселения Молочный, восстановят крепление в кратчайшие сроки.