Цветам в Мурманске на 8 Марта – быть!Татуировка, серенада, увольнение — на что готовы мужчины ради женщин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.03.24 19:30

Положительная динамика: главный внештатный онколог Мурманска провёл встречу с медиками областной клинической больницы

Главный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев встретился с врачами областного онкодиспансера, чтобы рассказать о планах развития сферы диагностики и лечения такого вида недугов в ближайшем будущем. Не обошлось и без итогов.

Алексей Беляев, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова г. Санкт-Петербург, главный онколог СЗФО: «Я с удовольствием сейчас приезжаю в этот центр, чтобы увидеть, как он строится, как работает новый радиологический центр. И вы знаете, я раньше видел какие тут несовременные операционные, какое было старое оборудование радиологическое. Хотелось плакать».

Главная задача медиков уравнять в возможностях медучреждения, сделать современными и похожими друг на друга, чтобы пациенты не ощущали разницы в уровне лечения и реабилитации, а также не тратили время на переезды между городами и клиниками. Но, как и прежде, важна ранняя диагностика.

Алексей Беляев, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова г. Санкт-Петербург, главный онколог СЗФО: «Доля живущих более пяти лет - это доля больных с ранними стадиями онкологических заболеваний. Это смертность в течение года после постановки диагноза, это доля пациентов, которые стоят под наблюдением онкологов после выставленного первого диагноза. По всем показателям в регионе положительная динамика».

Алексея Беляева в Мурманском онкодиспансере поразило и внедрение во врачебную практику искусственного интеллекта, который позволяет более точно определять развитие опухолей.

Только за прошлый год в Мурманской области диагностировали 3770 случаев злокачественных новообразований, что на 31 случай больше 2022 года. Увеличение количества онкобольных пациентов связано со старением населения в регионе, которое подвержено риску развития злокачественных новообразований.

Александр Давыденков, заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера. Главный онколог Мурманской области: «Будет обновление федеральных программ, в том числе и нацпроект «Здравоохранение». Мы готовы к этому, сейчас работаем и до 1 июня должны обновленную программу уже согласовать с Москвой, а дальше это будут уже практические наши наработки, посыл к выполнению этой программы».

В обновленную медицинскую программу будут включены наработки сотрудников Мурманского онкодиспансера, а упор будет сделан на раннее выявление патологий и профилактику, чтобы добиться больше результатов с наименьшим количеством вмешательств. Важную роль отводят и мониторингу рецидивов.

Александр Давыденков, заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера. Главный онколог Мурманской области: «Жителям, как говорится, не пугаться, сейчас всё-таки много централизовано, может идти обзвон за счёт робота, чтобы могли дослушать до конца, сориентироваться. Назначат дату и время явки на обследование, чтобы как можно раньше выявить рецидив заболевания, начать комплексное лечение».

По словам Давыденкова, чтобы вовремя выявить опасное заболевание, важно регулярно проходить диспансеризацию.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в эпоху перемен: каким будет 2024 год и с чем столкнутся работодатели и бизнес
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
19.02.24 15:07
Скажите пожалуйста, я заключил контракт после 14 июля, я участник СВО, какая положена выплата от губернатора Мурманской обл? *** Александр, чтобы не вводить Вас в заблуждение, Вам лучше обратиться с
Комментарий к новости:Выплату для участников СВО из числа военнослужащих по контракту увеличили
Алина
15.02.24 20:57
Вот то, что Матвиенко отдала распоряжение со всем этим разобраться - очень хорошо! Она за свои слова отвечает, и выполнение распоряжений контролирует!
Комментарий к новости:Законодатели разбираются в ситуации переработки твёрдых коммунальных отходов, чтобы усовершенствовать законодательную базу
Ирина
15.02.24 10:40
Просим во дворе построить новую площадку
Комментарий к новости:ТСЖ «На Крупской» и «Гармония» участвуют в программе «На Севере - твой проект»
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр рассказал, как можно изменить кадастровую стоимость недвижимости
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282912345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире00:00«Международные новости». Информационная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа (12+)01:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Для семейного бюджета у большей части россиян главная опасность — проблемы со здоровьем-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 82 копейки, евро теряет 73 копейки-PRO Энергетику (18+)На гидроэлектростанции «Нива ГЭС-3» завершён капитальный ремонт гидроагрегата №2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)На рабочей встрече вице-премьер Александр Новак и губернатор Андрей Чибис обсудили ход реализации поручения Президента Владимира Путина по газификации Мурманской области-PRO Законы (18+)Ощутимая поддержка рыбаков: налоговый вычет при уплате сбора за пользование ВБР будет применяться проще и быстрее
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика