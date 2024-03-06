Положительная динамика: главный внештатный онколог Мурманска провёл встречу с медиками областной клинической больницы

Главный онколог Северо-Западного федерального округа Алексей Беляев встретился с врачами областного онкодиспансера, чтобы рассказать о планах развития сферы диагностики и лечения такого вида недугов в ближайшем будущем. Не обошлось и без итогов.

Алексей Беляев, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова г. Санкт-Петербург, главный онколог СЗФО: «Я с удовольствием сейчас приезжаю в этот центр, чтобы увидеть, как он строится, как работает новый радиологический центр. И вы знаете, я раньше видел какие тут несовременные операционные, какое было старое оборудование радиологическое. Хотелось плакать».

Главная задача медиков уравнять в возможностях медучреждения, сделать современными и похожими друг на друга, чтобы пациенты не ощущали разницы в уровне лечения и реабилитации, а также не тратили время на переезды между городами и клиниками. Но, как и прежде, важна ранняя диагностика.

Алексей Беляев, директор Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Петрова г. Санкт-Петербург, главный онколог СЗФО: «Доля живущих более пяти лет - это доля больных с ранними стадиями онкологических заболеваний. Это смертность в течение года после постановки диагноза, это доля пациентов, которые стоят под наблюдением онкологов после выставленного первого диагноза. По всем показателям в регионе положительная динамика».

Алексея Беляева в Мурманском онкодиспансере поразило и внедрение во врачебную практику искусственного интеллекта, который позволяет более точно определять развитие опухолей.

Только за прошлый год в Мурманской области диагностировали 3770 случаев злокачественных новообразований, что на 31 случай больше 2022 года. Увеличение количества онкобольных пациентов связано со старением населения в регионе, которое подвержено риску развития злокачественных новообразований.

Александр Давыденков, заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера. Главный онколог Мурманской области: «Будет обновление федеральных программ, в том числе и нацпроект «Здравоохранение». Мы готовы к этому, сейчас работаем и до 1 июня должны обновленную программу уже согласовать с Москвой, а дальше это будут уже практические наши наработки, посыл к выполнению этой программы».

В обновленную медицинскую программу будут включены наработки сотрудников Мурманского онкодиспансера, а упор будет сделан на раннее выявление патологий и профилактику, чтобы добиться больше результатов с наименьшим количеством вмешательств. Важную роль отводят и мониторингу рецидивов.

Александр Давыденков, заместитель главного врача по лечебной работе Мурманского областного онкологического диспансера. Главный онколог Мурманской области: «Жителям, как говорится, не пугаться, сейчас всё-таки много централизовано, может идти обзвон за счёт робота, чтобы могли дослушать до конца, сориентироваться. Назначат дату и время явки на обследование, чтобы как можно раньше выявить рецидив заболевания, начать комплексное лечение».

По словам Давыденкова, чтобы вовремя выявить опасное заболевание, важно регулярно проходить диспансеризацию.