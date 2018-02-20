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День за днём с «Арктик-ТВ»20.02.18 19:30

Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе

В Мурманск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Полпред обсудил с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун исполнение майских указов президента, а также встретился с представителями казачества, ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-афганцами.

Ключевая тема визита Александра Беглова - исполнение майских указов и стратегических инициатив президента, направленных на улучшение жизни граждан. Например, полпред обратил внимание на необходимость уходить от обучения во вторую смену в школах. Кроме того, он акцентировал внимание губернатора на проблеме обеспечения жильём детей-сирот и ветеранов Великой Отечественной войны. Эта работа в регионе ведётся в плановом порядке. Отдельно затронули и тему здравоохранения.

- Основной проблеме в сфере здравоохранения у нас является смертность от онкозаболеваний. У нас она высокая и пока не снижается, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Для нас это задача номер 1. Второе,  ликвидация очередей в поликлиниках, вернее, в первичном звене. Для этого мы реализуем проект доброжелательная, или сейчас говорят «Бережливая регистратура», Сейчас практически во всех муниципалитетах эта работа идёт, мы её в 2018-2019 годах завершим.

Во время визита в Мурманск Александр Беглов посетил и краеведческий музей, где полпред ознакомился с выставками, посвящёнными  75-летитю снятия блокады Ленинграда, истории Кольского края и обороне советского Заполярья во время Великой Отечественной войны.

Здесь же губернатор Мурманской области и полномочный представитель президента в СЗФО встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями казачества и других общественных организаций.

- Владимир Владимирович Путин просит нас встречаться с ветеранами, общественными организациями, с национальными диаспорами, автономиями по одной простой причине, чтобы почувствовать обратную связь, - сообщил  Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. - Когда встречаешься с представителями гражданского общества, то получаешь от людей информацию, что на самом деле происходит, какие проблемы существуют на сегодняшний день.

Александр Беглов в ходе рабочего визита посетил недавно открывшийся филиал Нахимовского училища, где побеседовал с кадетами и проверил, в каких условиях живут и учатся будущие офицеры.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
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KomRad
20.02.18 10:57
Наши небожители такой бы финской зарплатой своё причинное место вытирали! Они миллионы в день в кошельки запихивают. Наша раша!
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Сергей
20.02.18 10:53
У нас примерно так получают депутаты Госдумы, да и многие чиновники, если учитывать их доходы по 2016 году. Всего-то 200-300 тысяч рублей в месяц.
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