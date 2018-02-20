Полпред президента проверил ход выполнения майских указов в нашем регионе

В Мурманск с рабочим визитом прибыл полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов. Полпред обсудил с губернатором Мурманской области Мариной Ковтун исполнение майских указов президента, а также встретился с представителями казачества, ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-афганцами.

Ключевая тема визита Александра Беглова - исполнение майских указов и стратегических инициатив президента, направленных на улучшение жизни граждан. Например, полпред обратил внимание на необходимость уходить от обучения во вторую смену в школах. Кроме того, он акцентировал внимание губернатора на проблеме обеспечения жильём детей-сирот и ветеранов Великой Отечественной войны. Эта работа в регионе ведётся в плановом порядке. Отдельно затронули и тему здравоохранения.

- Основной проблеме в сфере здравоохранения у нас является смертность от онкозаболеваний. У нас она высокая и пока не снижается, - отметила Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Для нас это задача номер 1. Второе, ликвидация очередей в поликлиниках, вернее, в первичном звене. Для этого мы реализуем проект доброжелательная, или сейчас говорят «Бережливая регистратура», Сейчас практически во всех муниципалитетах эта работа идёт, мы её в 2018-2019 годах завершим.

Во время визита в Мурманск Александр Беглов посетил и краеведческий музей, где полпред ознакомился с выставками, посвящёнными 75-летитю снятия блокады Ленинграда, истории Кольского края и обороне советского Заполярья во время Великой Отечественной войны.

Здесь же губернатор Мурманской области и полномочный представитель президента в СЗФО встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, представителями казачества и других общественных организаций.

- Владимир Владимирович Путин просит нас встречаться с ветеранами, общественными организациями, с национальными диаспорами, автономиями по одной простой причине, чтобы почувствовать обратную связь, - сообщил Александр Беглов, полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе. - Когда встречаешься с представителями гражданского общества, то получаешь от людей информацию, что на самом деле происходит, какие проблемы существуют на сегодняшний день.

Александр Беглов в ходе рабочего визита посетил недавно открывшийся филиал Нахимовского училища, где побеседовал с кадетами и проверил, в каких условиях живут и учатся будущие офицеры.