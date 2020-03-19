Полпред Президента России по СЗФО держит ход реализации нацпроектов на контроле

Андрей Чибис рассказал полномочному представителю Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану, как реализуются нацпроекты в Мурманской области. Важно отметить, что совещание проводилось в режиме видеоконференцсвязи.

Губернатор Андрей Чибис обозначил основные достижения, которых удалось добиться в нашем регионе в 2019 году. Это открытие театра кукол в Мурманске, первого в стране виртуального зала в Апатитах, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Полярных Зорях и реализацию планов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, мы участвуем в десяти проектах, которые финансируются из федерального бюджета».

На реализацию нацпроектов в этом году выделены более 13 миллиардов рублей. Их направят на выплаты в связи с рождением первого ребёнка, на строительство пяти новых детских садов, завершение строительства школы в Североморске, создание мобильного «Кванториума», обустройство дворовых территорий и другие цели.