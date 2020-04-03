Полпреды присмотрят за коронавирусом

Аппараты полномочных представителей Президента РФ будут собирать информацию с регионов о развитии эпидемии, заявил в своём видеообращении к жителям России Владимир Путин. Таким образом, роль полпредов на фоне коронавируса значительно возрастает.

Институт полпредов существует с 2000 года. Они входят в состав президентской администрации и напрямую подчиняются главе государства. Полпреды занимаются контрольной и аналитической деятельностью – следят, как в регионах выполняют те или иные государственные поручения, как именно работают региональные власти.

С 7 ноября 2018 года полпредом в Северо-Западном федеральном округе служит Александр Гуцан. Сегодня он представит по видеосвязи временно исполняющих обязанности глав Коми, Ненецкого автономного округа и Архангельска.