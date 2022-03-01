Польский город Щецин разорвал побратимские связи с Мурманском

Об этом стало известно из публикации польской газеты. Причиной прекращения дружеских отношений называется текущая ситуация на Украине.

Побратимский договор о сотрудничестве европейского города и столицы Заполярья существовал с 1993 года. Щецин расположен на северо-западе Польши, на границе с Германией. Это крупнейший порт на Балтийском море. В советские годы туда частенько заходили наши рыбацкие и торговые суда - на ремонт, за грузом или топливом. Сейчас у Мурманска осталось 11 городов-побратимов.