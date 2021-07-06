Полсотни бочек с мазутом больше не «мироточят» в Росляково

Около полусотни бочек с мазутом вывезли из Росляково. Бесхозные резервуары протекали. Горючее попадало в почву, а дальнейшее бездействие могло обернуться настоящей экологической катастрофой.

Живописный земельный участок в Росляково сейчас напоминает смотровую площадку с видом на залив. Трудно представить, что совсем недавно здесь разрасталась стихийная свалка. Неустановленные лица свозили на территорию снег и мусор. Особую опасность окружающей среде представляли выброшенные бочки с битумом. Резервуары с мазутом протекали, оставляя чёрные пятна на почве.

Павел Саенко, заместитель начальника управления Ленинского административного округа г. Мурманска: «Вывоз этих бочек и покрышек был проведён в два этапа и завершился в конце июня».

Специалистам также пришлось срезать часть грунта. Мера – необходимая, так экологической системе будет проще восстанавливаться после воздействия на неё нефтепродуктов. В дальнейшем свободный проезд на территорию по улице Советской в Рослякова планируют ограничить.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманск: «Чтобы это не повторялось, я предлагаю ограничить сюда въезд автотранспорта. Мы имеем мысли по использованию этого участка, но я считаю, что здесь никаких посторонних участков быть не должно, им здесь нечего делать.

Земельному участку сейчас ничего не угрожает. Специалисты оценивают его санитарное состояние как удовлетворительное.