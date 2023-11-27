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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.11.23 19:30

Полтонны бензина! В Мурманске прошёл финал «Формулы «Авторадио»

Проект для автолюбителей «Формула «Авторадио» проходит в регионе ежегодно, за исключение ковидных лет. Северяне собираются вместе, чтобы проверить, кто лучше знает правила дорожного движения, кто безошибочно применяет их на дороге. Главная цель соревнований - пропаганда безопасного вождения.

Мария Максимова, организатор гонки «Формула «Авторадио» в Мурманске: «Это автомобильное мероприятие, своеобразные гонки по городу с соблюдением всех правил. В этом году нас поддержало регионально отделение ДОСААФ. Мы с ДОСААФ сходимся в том, что уважаем дисциплинированных водителей, для которых важна не только скорость, но и с соблюдением всех правил ПДД».

Сначала участники соревнований прошли отбор, они сдавали экзамены по ПДД в ДОСААФе. После чего отличников ждал самый интересный этап – заезд по маршруту. Здесь было важно показать не только скорость, но и чистоту прохождения трассы. Ведь за каждое нарушение начислялись штрафные минуты.

В заезде приняли участие 11 человек. В борьбу вступили как мужчины, так и женщины на легковых авто и даже на микроавтобусе. Каждый был намерен показать ювелирную точность, ведь на кону стоял достойны приз – полтонны бензина!

Кирилл Форофонтов, член судейской комиссии: «Люди с огромным стажем, при чём очень мало нарушений было зафиксировано. Это удивило всех представителей - инструкторов. Очень квалифицированные и законопослушные водители».

Когда участники финишировали, судьи приступили к подсчётам. Время ожидания итогов можно было скоротать в торговом центре «Плазма», где всех ждал праздник в честь семнадцатого дня рождения «Авторадио». Для гостей подготовили развлекательную программу, гонщики тем временем делились своими впечатлениями.

Евгения Лежнева, участница проекта: «Очень хорошие, яркие впечатления. Первый раз участвую, очень всё понравилось».

Виталий Влащенко, участник проекта: «Я пришёл сюда только побеждать - никак иначе, потому что заряд таких эмоций на неделю. Бомба! Второе, - это просто развлечение какое-то в Мурманске, мало кто проводит такие мероприятия. В третьем, - это просто весело, есть группа поддержки, всё весело, всем хорошо».

Победителем стал Павел Молданов, которому торжественно вручили главный приз – сертификат на полтонны топлива.

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