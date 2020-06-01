Полтора месяца в «красной зоне» - на войне с опасным вирусом

37 медицинских работников – врачи, медсестры, санитары – завершили трудовую вахту в Мурманской областной клинической больницы, перепрофилированном отделении для оказания помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией.

Полтора месяца медики жили в больнице и работали в так называемой «красной зоне». Все это время они не были дома, общение с родными и близкими проходило исключительно через интернет, чтобы минимизировать риск распространения инфекции. Врачи и медсестры больницы регулярно сдавали анализы на COVID-19. Последние тесты показали отрицательный результат.

Губернатор Андрей Чибис посетил больницу и пообщался с медиками. Глава региона поблагодарил всех за командную и эффективную работу. Во время визита глава региона убедился, что стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии выплачены сотрудникам медучреждения полностью.