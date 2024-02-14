Полученные Россией права и преимущества не должны быть уменьшены или ущемлены - Юрий Трутнев

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев провёл заседание комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген. В обсуждении принял участие и губернатор Мурманской области.

Юрий Трутнев, заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО: «Я думаю, все присутствующие хорошо понимают, что сейчас не самое лучшее время для развития международного сотрудничества. Скорее человечество проходит этап углубления противоречий. Но хочу сказать, что это только повышает нашу ответственность за соблюдение основного принципа. Он, на мой взгляд, очень простой: никакие полученные Россией права и преимущества не должны быть уменьшены или ущемлены. Ни на один шаг назад мы с вами не имеем права».

Головной российской организацией, осуществляющей экономическую деятельность на архипелаге, остаётся компания «Арктикуголь». Поставки добываемых на рудниках ресурсов компания ещё в 2022 году переориентировал на Мурманск. Среди перспективных направлений развития территории – туризм, судоремонт, а также научно-исследовательские и научно-образовательные направления. Вот только добраться до Шпицбергена проблематично, но сейчас прорабатывается вопрос регулярного морского сообщения.