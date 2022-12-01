Получено разрешение на ввод в коммерческую эксплуатацию Кольской ВЭС – самой мощной ветроэлектростанции за Полярным кругом

Ветропарк оснащён 57 турбинами, его площадь – 257 гектаров. Лопасти ветроустановок оснащены системами обнаружения обледенения, которые позволяют заблаговременно в автоматическом режиме остановить их вращение.

Напомним, строительство парка начали в 2019 году. Существенную поддержку реализации проекта оказало правительство Мурманской области, с которым в ноябре 2018 года было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития возобновляемой энергетики.

Кольская ВЭС сможет вырабатывать порядка 750 ГВтч в год, что позволит сократить выбросы около 600 тысяч тонн СО 2 в год.

Ветропарк оснащён 57 турбинами, его площадь – 257 гектаров. Лопасти ветроустановок оснащены системами обнаружения обледенения, которые позволяют заблаговременно в автоматическом режиме остановить их вращение.

Ввод второй, завершающей очереди оставшейся мощности, запланирован на первый квартал 2023 года.