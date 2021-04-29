Получил 22 года - изувера-мурманчанина, который убил, расчленил и сжёг девочку, осудили

О подробностях страшного преступления рассказали на брифинге сотрудники правоохранительных органов.

Нет тела – нет дела. Видимо, такими соображениями руководствовался мурманчанин, совершая страшное преступление. Всё случилось весной 2019 года. В один злополучный день 13-летняя девушка ушла из дома и не вернулась, родители стали бить тревогу. Оказалось, что не зря. Их дочь была в гостях у знакомого семьи, с которым поссорилась из-за мобильного телефона.

Никита Киселев, руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области: «Между ними произошёл конфликт, в ходе которого мужчина причинил малолетней телесные повреждения, повлекшие её смерть. С целью скрыть противоправные деяния и избежать уголовной ответственности мужчина расчленил тело ребёнка, сложил в сумку части этого тела, после чего уничтожил путём сожжения в арендуемом им гараже».

После этого мужчина как ни в чем не бывало вернулся к себе домой. А убитую девочку начали искать. Полиция, волонтёры, знакомые – всего к этому делу были привлечены свыше 300 человек. Всё начало проясняться, когда в руки следственного комитета попали записи с камер видеонаблюдения. На них видно, как погибшая идёт с мужчиной к нему домой, после чего он выходит с объёмной сумкой и уезжает на такси.

Виталий Баранов, руководитель отдела криминалистики СУ СК России по Мурманской области: «Ознакомившись с результатами проведенных по уголовному делу экспертиз, осужденным были предприняты попытки запутать следствие и переложить вину за совершенное преступление на третьих лиц, которых он назвать отказывался».

Но улики оказались слишком весомыми. Тем более, что северянин уже был уличен и в других правонарушениях. За 2 месяца до убийства девочки он вырвал из рук женщины сумку и избил её. Всё это тоже попало на камеры видеонаблюдения.

В итоге мурманчанина приговорили к 22 годам лишения свободы и выплату штрафа.