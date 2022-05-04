Получил два года за подписанный акт

Одному из бывших руководителей Управления городским хозяйством вынесен приговор за злоупотребление должностными полномочиями. Он незаконно принял работы по муниципальному контракту, зная, что обязательства подрядчиком не выполнены.

Подписанный акт стал основанием для завершения сделки между сторонами. Бюджетные потери города Полярные Зори при этом составили более 3 млн рублей.

Приговором районного суда мужчина признан виновным. Он получил 2 года лишения свободы.