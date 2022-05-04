День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.05.22 19:30
Получил два года за подписанный акт
Одному из бывших руководителей Управления городским хозяйством вынесен приговор за злоупотребление должностными полномочиями. Он незаконно принял работы по муниципальному контракту, зная, что обязательства подрядчиком не выполнены.
Подписанный акт стал основанием для завершения сделки между сторонами. Бюджетные потери города Полярные Зори при этом составили более 3 млн рублей.
Приговором районного суда мужчина признан виновным. Он получил 2 года лишения свободы.
Комментарии
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Последние комментарии
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
катерина
29.04.22 11:47
банки на тарном делают не из стали , а из жести Сталь и жесть это разный материал!!!
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