Получил гражданство России, встань на воинский учёт!

Следователи-криминалисты военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели очередной рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

Были проверены свыше десяти граждан, среди которых выявлен мужчина, не сумевший документально подтвердить постановку на воинский учёт.

Его направили в военкомат города для уточнения данных.

Никита Абраменков, старший следователь-криминалист военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».