Получил гражданство России, встань на воинский учёт!
Следователи-криминалисты военного следственного отдела по Североморскому гарнизону провели очередной рейд для установления лиц, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.
Были проверены свыше десяти граждан, среди которых выявлен мужчина, не сумевший документально подтвердить постановку на воинский учёт.
Его направили в военкомат города для уточнения данных.
Никита Абраменков, старший следователь-криминалист военного следственного отдела по Североморскому гарнизону: «Подобные мероприятия проводятся на территории городов Мурманской области на постоянной основе и будут продолжены в дальнейшем».
Последние комментарии
51DanilA
26.03.26 15:49
Какая-то лукавая цифра, которой наша власть пытается приукрасит действительность. Надо отметить, что в последнее время вообще отсутствует оперативная информация Мурманскстата о демографической ситуаци
Комментарий к новости:В Мурманской области количество многодетных семей выросло почти на 15%
Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-
-PRO Деньги (16+)Пенсионные ожидания россиян выросли на 7%: 53500 рублей - по стране, 57900 - в Москве-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 16 копеек, доллар теряет почти 5 копеек-PRO Энергетику (18+)Студенты Мурманского индустриального колледжа познакомились с принципами управления энергосистемой региона-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года