Получил по заслугам – отстранили от управления машиной на два года

В Оленегорске вынесен приговор мужчине, повторно севшему за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Экипаж дорожно-патрульной службы остановил автомобиль в посёлке Высокий Оленегорского района. Транспортным средовом управлял местный житель, 1981 года рождения. По внешним признакам было понятно, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. Освидетельствование подтвердило подозрения полицейских. Они доставили нарушителя в отдел.

В ходе проверки было установлено, что в январе водитель уже привлекался к ответственности за езду в пьяном виде. Но мужчина снова сел за руль в состоянии опьянения, не имея водительского удостоверения. Собранные доказательства Оленегорский городской суд признал достаточными для привлечения нарушителя к ответственности.

«Обвиняемый признан виновным в совершении преступления и приговорён к наказанию в виде лишения свободы на один год условно, с испытательным сроком два года, - комментирует Евгений Шевченко, инспектор по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Мурманской области. – Он лишен права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортными средствами сроком до двух лет.