Получили квитанции за ЖКУ – оплатите вовремя

Заполярные ресурсники запустили в сети интернет флешмоб с хештегом северподомам-платимвовремя.

С просьбой своевременно оплачивать свет, тепло, воду, газ, вывоз мусора и уборку подъездов к землякам обратились работники местных предприятий: облгаз, водоканал, «Мурманэнергосбыт», «Мурманская ТЭЦ», «КолАатомЭнергоСбыт, Управление отходами и Областной управляющая компания.

Энергетики и коммунальщики даже в это непростое время продолжают свою работу 24 часа в сутки 7 дней в неделю - наравне с врачами и сотрудниками экстренных служб для того, чтобы сделать пребывание северян дома комфортным и безопасным.