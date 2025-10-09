Получить информацию о Единой карте жителя в Мурманской области теперь можно через чат-бот в российском мессенджере «Мах»

Ассистент доступен северянам в круглосуточном режиме и позволяет оперативно получать информацию по возникающим вопросам, включая порядок оформления Единой карты жителя и способы её пополнения.

Сейчас ЕКЖ в регионе пользуются более 120 тысяч человек. Она действует как на базе дебетовой карты «Мир», так и в виде проездного в общественном транспорте для школьников и студентов. На неё можно оформить подходящий тариф для поездок в общественном транспорте: безлимитный проездной на месяц или 10 дней и льготный электронный кошелёк.