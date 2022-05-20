Получить консультацию специалистов Пенсионного Фонда России можно по телефону «горячей линии» даже в выходные дни

Задать вопросы по оформлению пособия для малообеспеченных семей на детей в возрасте от 8 до 17 лет российские семьи могут в любое время консультантам Единого контакт-центра, который работает в режиме 24х7, то есть ежедневно и круглосуточно.

По бесплатному телефону 8-800-600-0000 любой гражданин вправе получить информацию по всем вопросам, связанным с мерами социальной поддержки. С подробной информацией о новом пособии на детей от 8 до 17 лет для семей с невысоким доходом можно ознакомиться в специальном разделе на сайте ПФР.