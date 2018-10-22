Полуфиналисты конкурса «Лидеры России» поделились впечатлениями об участии в состязании

Молодые руководители Мурманской области приняли активное участие в конкурсе «Лидеры России» и вышли в полуфинал. О том, как помогло такое состязание в их профессиональной деятельности и какой опыт они смоли приобрести узнаем в нашем сюжете.

Управленцы нового поколения съезжаются со всей страны, чтобы принять участие во всероссийском конкурсе «Лидеры России», который организован по прямому поручению Владимира Путина. Мурманская область присоединилась к конкурсу и стала одним из лидеров по числу заявок по Северо-Западу. По итогам состязаний, нашим землякам удалось уверенно пройти в полуфинал, выполнив сложные, но по заверению молодых руководителей эффективные и зрелищные кейсы, мастер-классы и деловые игры. Их высокие результаты не остаются незамеченными, например 7 из 12 полуфиналистов прошлого года были зачислены в кадровый резерв Правительства Мурманской области на руководящие должности.

Сергей Плисов, президент Торгово-промышленной палаты Мурманской области: «Самое важное для меня подтвердить свой статус-кво, понять какое место я занимаю в деловой среде, среди менеджеров, управленцев. Меня избрали президентом Торгово-промышленной палаты Мурманской области, благодаря этому конкурсу».

Трудно переоценить те совершенно новые возможности, которые открывает конкурс перед его участниками. Повысить управленческие компетенции и развить лидерские качества руководителям нового поколения помогали опытные наставники, среди них были председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Народный артист России Сергей Безруков, Президент НИИ неотложной помощи детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. В ноябре состоится второй сезон конкурса и полуфиналисты уже готовы заявить на нем о себе снова.

Александр Челтыбашев, начальник отдела Российского энергетического агентства Министерства энергетики РФ: «Хочется оценить себя с учетом прошедшего года, по итогам прошлого конкурса, посмотреть на что стал способен, по сравнению с предыдущем годом, это новые контакты, потому что в результате конкурса, сейчас все лидеры Мурманской области тесно общаются, уже команда».

В качестве призов финалисты конкурса смогут получить не только самых лучших и талантливых персональных наставников страны, но и 1 миллион рублей на выбранную программу обучения. А победить управленцам поможет не только удача, но и такие качества, как стратегическое мышление и умение действовать в нестандартных ситуациях.