Полуостров Рыбачий вошёл в топ-15 самых живописных мест России по версии сервиса «Google Карты»

Это труднодоступное и очень безлюдное место на самом краю Земли. Где взгляду открываются бесконечные просторы северной тундры и гладь Баренцева моря, отмечают авторы рейтинга.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать - свежие кадры из этих удивительных мест добыли операторы телеканала «Арктик-ТВ». Сейчас на полуострове работает съёмочная группа «Арктик-ТВ» собирающая видеоматериал для документального фильма.