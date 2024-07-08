«Полуостров Здоровья»: в Мурманске продолжают обсуждать направления развития региона

Сбор предложений продолжается как на платформе «Наш Север», так и во время стратегических сессий, на одной из которых обсудили развитие медицины в нашем регионе.

Завершён сбор предложений по обновлению стратегического плана «На Север - жить». В который северяне внесли более 72 тысяч идей. Кроме того, инициативы предлагают также и во время стратегических сессий. Одна из таких «Арктическая медицина: передовые решения для жизни на Севере» состоялась в Мурманске.

Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкологического диспансера: «Любая область, не только Мурманская, но и любая, должна брать лучшие методики федеральных центров и обязана внедрить у себя, на местах, чтобы люди в области могли получить квалифицированную медицинскую помощь, никуда не выезжая за пределы региона».

На сессии предлагали как уже существующие проекты, так и самые амбициозные, например, такие как «Полуостров Здоровья» и «Медицинский

Квартал», а также возвращение интернатуры в обучение специалистов - так и врачи станут квалифицированнее, а северяне здоровее, уверены медики.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Мы уже нашли мероприятия, которые реализуем в ближайшее время. У нас есть идея реализовать так называемый «Полуостров Здоровья», который направлен на популяризацию диспансеризации профилактических осмотров для населения. Мы соберём в одном месте такие простые методы, но очень эффективные - тонометрию, антропометрию, измерения глазного давления, ЭКГ».

Такой «Полуостров Здоровья» даст возможность северянам пройти первый этап диспансеризации, а самое главное, понимание состояния организма.