Полувековая дружба Мурманска и Лулео укрепляется

В столице Заполярья гостит делегация во главе с генеральным консулом Швеции в Санкт- Петербурге Яном Лундином. Основная задача визита - продолжить деловое сотрудничество и наладить культурные связи, которые ослабли за время пандемии.

Побратимским связям между городом-героем Мурманском и Лулео около полувека. Российско-шведское взаимодействие в сфере культуры, искусства, образования, спорта и туризма продолжает развиваться. Пандемия внесла серьёзные изменения в совместную программу мероприятий. Тем не менее, интернет поможет сохранить добрые отношения хотя бы дистанционно. Детские библиотеки и их читатели, например, уже предлагают варианты для онлайн-общения.

Валентина Доцник, и.о. главы администрации города Мурманска: «Мы решили остановиться на тюльпанах. Они будут выращиваться у ребят двух стран, у кого лучше получится. Это не только единое занятие, но и соревновательный дух».

Делегация Генерального консульства Швеции во главе с консулом Яном Лундиным прибыла в столицу Заполярья. К своим обязанностям новый генконсул приступил всего пару месяцев назад, поэтому сразу решил посетить Мурманск.

Ян Лундин, генеральный консул Швеции в городе Санкт-Петербурге: «У нас есть и будет сотрудничество. Сегодня я открою Дни нордических стран, которые мы проводим в десятый раз. На фестивале через несколько дней мы будем представлять разные страны, включая Швецию».

Шведская сторона заинтересована в части экономического сотрудничества. Скоро иностранная делегация отправится в Кировск, где состоится Международная конференция, посвященная горнодобывающей промышленности.