Полувековой юбилей отмечает коллектив котельной АО «Мурманэнергосбыт» в Молочном

За время своего существования котельная в Молочном пережила три перестройки. Это было связано с постоянной потребностью в увеличении производства тепловой энергии.

В пиковые периоды здесь действовало 8 паровых и водогрейных котлов. И хотя сегодня котельная работает в половину свой мощности – в день юбилея энергетики смотрят в будущее с оптимизмом.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Сегодняшний день для меня ответственный и трепетный, потому что мы подводим тоги. Сегодня мы уже знаем, что сделать на этой котельной, мы чётко идём по плану. Котельной быть, работать! Она должна работать, она должна бесперебойно выполняя все свои функции».

Котельная в Молочном была построена в 1974 году для нужд птицефабрики «Мурманская», а с начала 80-х годов прошлого века, когда предприятие прекратило своё существование, стала обеспечивать теплом и горячей водой не только птичники и цеха, но и соседний посёлок Молочный.

Анатолий Коврижных, мастер по ремонту электрооборудования Молочненского участка Кольского района филиала АО «МЭС»: «Тогда ещё застал время, когда она работала, обслуживали ещё и фабрику, и посёлок. Всё было успешно, пока её не закрыли. А снабжение посёлка не прерывалось ни на минуту и продолжалось, хотя условия в то время были довольно суровые, мягко говоря. По настоящее время боремся с трудностями, выполняем свою работу».

Мария Кузьмина, лаборант химического анализа Молочненского участка Кольского района филиала АО «МЭС»: «С отоплением и с водой всё отлично, мы на это и работаем. Здесь очень хороший коллектив, хороший начальник».

Коллектив котельной в Молочном состоит из 46 человек, которые своим ежедневным трудом обеспечивают теплом квартиры и дома почти 5 тысяч жителей, а ещё в детский сад, школу, Дом культуры и амбулаторию.

Вячеслав Скибинский, начальник Молочненского участка Кольского района филиала АО «МЭС»: «Сколько ещё я смогу возглавлять этот участок, одному Богу известно. Но ещё поработаю, а там передам молодым эстафету».

У многих сотрудников котельной за плечами стаж не в один десяток лет. Есть даже специалист, который трудиться здесь 49 лет.

Сегодня все, причастные к работе котельной - и ветераны, и молодёжь, принимают в свой адрес поздравления.