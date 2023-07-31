Полувековой юбилей отметил коллектив котельной в Гаджиево

ТЭЦ номер 640, работающая на мазуте, была возведена в Гаджиево в 1973 году, когда в городе подводников началось строительство многоэтажек. А до тех пор щитовые дома отапливались дровами или получали тепло от небольшой угольной котельной. Спустя пол века все мечтают о приходе газа.

В настоящее время она входит в состав филиала АО «МЭС» «Александровская теплосеть». После передачи теплоисточника в собственность предприятия появилась возможность реализовать инвестиционную программу по модернизации котельной и сетей в городе подводников.

ТЭЦ номер 640, работающая на мазуте, была возведена в Гаджиево в 1973 году, когда в городе подводников началось строительство многоэтажек. А до тех пор щитовые дома отапливались дровами или получали тепло от небольшой угольной котельной. Спустя пол века все мечтают о приходе газа.

Алла Истомина, генеральный директор АО «МЭС»: «Я думаю, что это будет не в ближайшие 50 лет, а в ближайшие десять лет. Это современная котельная, она автоматизированная, основной вид топлива – газ, она будет отвечать всем требованиям работы современной котельной».

Николай Туницкий, начальник отдела энергонадзора филиала «Александровская теплосеть» АО «МЭС»: «В 90-е прошлого века, когда не было денег ни на ремонт, ни на зарплату. Только карты в руки! У нас сейчас выпускают плавучие заводы СПГ, рядом Приразломное месторождение, поэтому я уверен, что у нас всё хорошо будет с газом».

Оптимизм и верность профессии – отличительная черта теплоэнергетиков, у многих из них за плечами стаж более 20 лет.

Андрей Зуев, и.о. начальника гаджиевского района филиала «Александровская теплосеть» АО «МЭС»: «Поздравляю всех ребят, которые здесь много проработали и вложили сил духовных и физических. Хотелось бы, чтобы у них всё было хорошо».

За пол века на котельной в Гаджиево успели сложиться трудовые династии.

Старший машинист котлов Александр Александрович Волошин пришёл на ТЭЦ по следам своего отца, теперь вместе с ним трудиться и его супруга Светлана.

Светлана Волошина, машинист насосных установок гаджиевского района филиала «Александровская теплосеть» АО «МЭС»: «Коллектив у нас очень дружный, тёплый. Про начальников тоже могу только хорошее: нас уважают, выслушивают, понимают».

В коллективе котельной есть всеобщий любимец. Пушистый Василий давно облюбовал самое тёплое место в Гаджиево. Ведь на любой котельной обязательно должен быть свой кот.

Светлана Волошина, машинист насосных установок гаджиевского района филиала «Александровская теплосеть» АО «МЭС»: «Кот Вася - это наш талисман. Кто бы не приходил к нам, все его гладят».

Лето – время подготовки к новому отопительному сезону. Впервые за долгие годы в ЗАТО капитально меняют тепловые сети. Работа эта и трудоёмкая, так что дым из трубы котельной местные жители смогут увидеть только в конце августа.