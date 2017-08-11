Полвека вместе - душа в душу

50-летие совместной жизни отметила супружеская чета Пинчук - Алексей Васильевич и Нина Александровна. В снежногорском отделе ЗАГС состоялась торжественная церемония «Золотой свадьбы».

Как и 50 лет назад: невеста - в белом свадебном платье, жених - в строгом костюме. Гостей, правда, больше, праздник торжественней, да и замполитов с парторгами, обязательных на бракосочетании советского военного, уже давно не осталось. В далёком 1967 году было не до церемоний, вспоминает чета Пинчук из Александровска. Шла большая стройка, о больших гуляниях и, уж тем более, медовом месяце и речи не было.

- Приехала сюда в командировку, здесь было всего 8 каменных домов, - вспоминают Нина и Алексей Пинчук, золотые молодожёны, - было 24 «негритянских» домика – бараки там были. Их уже разрушили, нет их теперь. Котельная стоит на этом же месте. Приехали сюда, 12 месяцев жили в общежитии, в ателье жили. В то время не дали нам квартиру, но ничего. Потом 6 человек поселили в однокомнатной квартире - тат прожили. Потом замуж повыходили…

Откомандированная по комсомольской путёвке из Мурманска в Заполярный Нина Александровна работала в военном ателье. Алексей Пинчук в это время служил на подводной лодке. Однако свела пару вместе не работа, а общие знакомые, у которых они оба оказались на свадьбе. Так и началась совместная история семьи Пинчук. С тех пор минуло 50 лет, но Алексей Васильевич и Нина Александровна до сих пор счастливы вместе.

- Если бы ещё раз пришлось, я бы ещё раз женился и всю жизнь прожил бы, - говорит Алексей Пинчук. - Бывало всякое, как в жизни. То дети не так, я наругался, то она меня поругала. Но жили дружно.

В семье Пинчук трое сыновей, внуки и две правнучки. Часто собираются вместе, как в известной песне поётся: «Бабушка рядышком с дедушкой»… Соберутся и сегодня, цветов и поздравлений будет ещё больше, так как повод более чем значительный.

Тем, кто только начинает семейный путь, совет от «Золотых молодожёнов» простой: «Любить, уважать и понимать друг друга. И главное, учиться прощать. Тогда и дом будет полная чаша и атмосфера в семье – тёплая».