Полярная ночь – время испытаний северян на прочность

Нам предстоит не только долгое время жить без света, но и в холоде.

Полярная ночь уже наступила в Мурманске и некоторых городах региона. Как пережить этот непростой период без вреда для организма журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у специалистов - медиков.

В полярную ночь наш организм переживает большой стресс, поэтому необходимо правильно его защищать. В первую очередь, нужен витамин Д, но в профилактических дозировках. Увеличивать дозу можно только по назначению врача после проведенного обследования. При этом специалисты не рекомендуют принимать бады, ведь необходимые витамины и микроэлементы человек может получить в сбалансированном рационе питания.

Врачи отмечают, что нередко в зимний период у организма сбивается режим сна и бодрствования.

Таисия Заикина, детский эндокринолог: «Это происходит из-за того, что нарушается выработка мелатонина. Гормона, который регулирует наш сон. Соответственно, мы остаёмся сонные, появляется утомляемость и слабость. Мы больше подвержены развитию различных заболеваний, так как на фоне дефицита мелатонина мы находимся в постоянном стрессе. Соответственно, снижаются защитные функции организма».

Необходимо соблюдать режим труда и отдыха. Будет полезно на час или два увеличить продолжительность сна. А ещё за час до «отбоя» отказаться от просмотра телевизора или гаджетов. И просыпаться нужно учиться правильно.

Татьяна Орлова, детский невролог: «Сейчас есть большое количество электронных устройств, которые помогают мягко пробуждаться. Это плавный нарастающий сигнал будильника. Возможно использование светового будильника, который имитирует рассвет, помогая организму считывать это, как солнечный свет. Это очень хорошая освещенность помещения, в котором работает человек».

А сохранить психическое состояние в норме, не впасть в депрессию или наоборот не стать раздражительными помогут любимые хобби. Нужно больше времени уделять позитивному и активному отдыху.

Полезные советы врачей направлены в первую очередь на взрослых. Оказывается, дети менее подвержены влиянию полярной ночи.