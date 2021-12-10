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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.12.21 19:30

Полярная ночь пришла, гормон сна «принесла»

Жителям Заполярья пришлось попрощаться с солнцем практически на два месяца. Полярная ночь – это традиционное для всех северян явление, когда солнечные лучи не проникают на Землю, а весь день находится в полумраке

Сонливость, плохое настроение и неисчезающая усталость – самые распространенные симптомы, которые испытывает на себе человек, большая часть дня у которого проходит в сумерках. Полярная ночь приводит к нехватке света и ультрафиолетовых лучей, снижается выброс сератонина – гормона счастья и повышается выработка мелатонина - гормона сна. В этот период нужно особенно тщательно следить за состоянием своего здоровья и здоровья своих родных.

Жанна Терсинских, заведующая гастроэнтерологическим отделением Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Самое основное, что человеку нужно в полярную ночь, это полноценный сон. Это обязательно и об этом говорят нейрофизиологи, во всех книгах рассказывают, что сон – это лекарство. Второе – это движение, умеренное движение, не надо загонять себя увиденными тренировками, достаточно умеренного шага, ходьбы вокруг дома с приятной компанией, главное, чтобы было в удовольствие».

От недостатка света большое напряжение испытывают и глаза человека. В сложный период полярной ночи необходимо по максимуму исключить сопутствующие факторы риска: меньше времени проводить за гаджетами, снизить просмотр телевизора, всегда стараться находиться в ярко освещенном помещении. Не стоит забывать и о врачебных рекомендациях.

Андрей Сметанин, офтальмолог консультативно-диагностического Центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Соблюдаем режим труда и отдыха, естественно, здоровое питание и здоровый образ жизни, стараемся поддерживаться этого, чтобы поддерживать баланс в организме».

В особой группе риска находятся маленькие жители нашего региона, детям необходимо чаще отвлекаться от телефонов, компьютеров и больше находиться на свежем воздухе, вводить в свой рацион витамины. На этом советы от врачей не заканчиваются.

Наталия Евтушенко, детский офтальмолог консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина: «Рекомендуем при приготовлении уроков  делать перерывы. Позанимались в зависимости от возраста, младшие школьники позанимались минут 25-30 приготовлением уроков, а потом сделали на 10 минут перерыв. Если ребёнок старшего возраста, подросток лет 14-15, то после длительной работы, например, в течение часа, обязательно сделать перерыв минут на 15».

Врачи уверены, если человек ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, соблюдает режим дня, то никакая полярная ночь страшна не будет.

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