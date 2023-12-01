Полярная ночь пришла, пора соблюдать «золотое правило» офтальмолога

В преддверии полярной ночи съёмочная группа «Арктик-ТВ» встретилась с мурманским детским офтальмологом, который рассказал о том, как заботиться о зрении ребёнка в такой непростой период для детского организма.

Второго декабря на территории Мурманской области официально начинается полярная ночь – период, когда такое нужное нам солнце не поднимается над горизонтом. В такое время как никогда важно заботиться о своём здоровье.

Детский офтальмолог Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина рассказала о том, насколько распространены проблемы со зрением среди подрастающего поколения.

Наталия Евтушенко, детский офтальмолог диагностического центра Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «У нас очень омолодилось количество пациентов, стало много детей младшего возраста с близорукостью. Если, скажем, пять лет назад ребёнок шёл в первый класс и начальную школу заканчивал с хорошим зрением, то сейчас из-за того, что у нас очень много компьютеризации, в школах электронные доски, большие нагрузки у детей помимо школы, другие проекты, то острота зрения уже снижается у детей к концу первого класса».

Врач дала рекомендации, которые помогут не перенапрягать зрение в такой нелёгкий период, как полярная ночь. Несложно догадаться, что в работе с гаджетами важно делать перерывы.

Наталия Евтушенко, детский офтальмолог диагностического центра Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «Одно правило для всех. Золотое правило: 45 минут работаем, 5-10 минут отдыхаем. Если мы говорим про деток дошкольного возраста – для них этот период работы с гаджетами уменьшается до 35 минут».

Не забывать про витамины. Один из важнейших - витамин Д. Прогулки тоже очень полезны. И ни для кого не секрет, что место, где ребёнок учит уроки, должно быть хорошо освещено. Для правшей настольная лампа должна располагаться с левой стороны, для левшей, соответственно, с правой.

Наталия Евтушенко, детский офтальмолог диагностического центра Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина: «И необходимо следить за осанкой. Если ребёнок сильно наклоняется, то глазная мышца устаёт сильнее, в этом случае у нас появляется перенапряжение глазной мышцы. А предмиопия - первый шажок к тому, что зрение может снизиться».

По словам доктора, чтобы глаза были здоровые, важно выполнять рекомендации офтальмолога и проверять зрение: взрослым - один раз, а вот деткам – дважды в год.