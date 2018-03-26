Полярная олимпиада стартовала в центре Мурманска

В столице Заполярья дан старт главному спортивному событию года. Яркое открытие Праздника Севера состоялось на площади Пять Углов. На сцене развернулось красочное спортивное шоу - парад стран-участников, выступление творческих коллективов и огненное шоу.

В Мурманске стартовал 84-й Праздник Севера. Сотни горожан собрались на площади Пять Углов, чтобы поприветствовать участников соревнований. В этом году спортсмены из 11 стран и 70 российских регионов съехались в столицу Заполярья. География участников достаточно широкая, поэтому Полярная олимпиада обещает быть массовой и яркой. Лучшие коллективы из Мурманска и области порадовали горожан творческими номерами, молодёжным флэшмобом и традиционно исполнили гимн праздника.

На торжественное открытие Полярной олимпиады пригласили мурманчанку, участницу Параолимпиады в Южной Корее, победительницу первенства России по лыжным гонкам и биатлону Екатерину Мошковскую.

- Это грандиозное спортивное событие у нас в регионе, - говорит Екатерина Мошковская, участница Паралимпиады. – Это наша Олимпиада.

Участников праздника поздравил и глава Мурманска Дмитрий Филиппов.

После торжественных слов спортсмены подняли флаги 84-го международного Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся. Теперь яркие полотна будут реять над главной площадью столицы Заполярья до официального закрытия. Почётная миссия зажечь символический огонь соревнований была предоставлена бронзовому призеру зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане фристайлисту Сергею Ридзику.

Впереди участников соревнований ждут баталии по различным видам спорта. А кульминацией станет 45-й лыжный марафон, на старт которого выйдут олимпийские чемпионки Анна Богалий, Ольга Зайцева, чемпион мира Алексей Петухов, а почётными гостями станут заслуженные мастера спорта СССР Николай Зимятов, Александр Завьялов и первый победитель мурманской марафонской гонки Иван Гаранин.