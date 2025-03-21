Полярная Олимпиада ярко дополнит Мурманский арктический форум

Частью программы форума станет и торжественное открытие 90-го Праздника Севера и 65-го Праздника Севера учащихся, которое состоится 26 марта на Центральном стадионе профсоюзов города Мурманска.

Программа будет включать три смысловых эпизода, символизирующих прошлое, настоящее и будущее Праздника Севера.

Её цель – показать богатые спортивные традиции региона. Жители и гости увидят фрагменты прошедших церемоний, поприветствуют ветеранов спорта и участников 2025 года, а также с помощью искусственного интеллекта заглянут в завтрашний день.

Кульминацией праздника по традиции станет зажжение огня Полярной Олимпиады. Также гости познакомятся с фиджитал-спортом, увидят экстремальное выступление мотофристайлеров и яркое флаговое шоу.

Начало программы в 20.00.

Церемония закрытия Полярной Олимпиады состоится 12 апреля. Как и в минувшие годы, она традиционно объединит всех участников соревнований.