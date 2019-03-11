Полярнинцы оставили чучело Масленицы до следующей весны

Погода внесла коррективы в место проведения народных гуляний, но испортить настроение не смогла.

Жителям Заполярья погода, какой бы она ни была, праздник испортить не может. Масленице быть, решили полярнинцы и народные гуляния, изначально запланированные на улице, перенесли в Центр культуры «Север».

«Мы люди творческие, северные, с закалённым характером, не отчаялись и решили перенести весь этот праздник в ГЦК «Север», где состоялось всё, что было запланировано», - рассказывает Татьяна Бут, заместитель директора по основной деятельности Централизованной клубной системы г. Полярного.

Отогреться от весенней метели предлагали горячим чаем. В добавок – блины от хозяюшек Полярного. Обычной дегустацией не обошлось, каждое блюдо участвовало в конкурсе на лучший рецепт. Попробовал лакомство – проголосуй.

«Блины, просто объедение!», - радуется празднику Алексей Шевчук, житель Полярного.

«Вкусно! Очень даже! Спасибо!», - благодарит хозяюшек Светлана Ледяева, жительница Полярного.

Сюрприз для любителей селфи – тематическая фотозона. Здесь можно было примерить кокошник или накинуть на плечи яркий платок. Такой наряд способен перенести во времени как минимум на пару веков назад и в каком-то смысле помочь окунуться в истоки русских традиций.

«Мы очень рады, что к нам подходит очень много детей, много взрослых: все с удовольствием фотографируются, - рассказывает Ольга Шилова, методист отдела развития Центра культуры «Север», г. Полярный. - Улыбки, счастье – мы все очень рады!».

Для гостей были доступны и другие народные забавы – игры, хороводы, игра в снежки, пусть и сделанные из ваты. Молодцы испытали себя в гиревом спорте.

«Для молодёжи – это повод улучшить свои показатели, сдать нормативы ГТО, - рассказывает Алексей Алексеев, спортсмен. - Плюс физическая выносливость, моральная устойчивость».

Метель помешала лишь одному – сжечь чучело Масленицы. Тряпичная кукла останется в ЦК «Север» ждать следующей весны.