Полярнинцы озарили «Лучами Победы» мемориальный комплекс «Морская душа»

Всероссийской акцией юнармейцы, волонтёры и общественники отметили важную для Заполярья дату – годовщину разгрома немецко-фашистских войск.

Долгих 40 месяцев длилась оборона Заполярья. Противостояние советских и фашистских войск завершилось мощнейшим отпором: соединения Карельского фронта и Северного флота перешли в наступление и изгнали гитлеровцев с Кольской земли, освободив от оккупации северные районы соседней Норвегии.

Александр Хвостенко, председатель Совета депутатов ЗАТО Александровск: «В эти дни мы отмечаем 78-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Я считаю, что все мы должны помнить ратный подвиг наших отцов, дедов, которые своими жизнями, своими стараниями защитили нас всех с вами».

Поддержать дату на площади города Полярного собрались десятки местных жителей, в числе которых юнармейцы и общественники. В рамках Всероссийской акции «Лучи Победы» прожекторов устремились в небо.

Людмила Армянинова, председатель местного отделения организации «Дети Великой Отечественной войны», г. Полярный: «Эта акция родилась в Севастополе в 2020 году. Благодаря нашему президенту, который поддержал её, акция стала Всероссийской».

В память о Великой Победе в Заполярье лучами прожекторов были подсвечены исторические здания, мемориалы и памятники погибшим в годы Великой Отечественной войны в городах Мурманске, Полярном и Мончегорске.