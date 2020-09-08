Полярнинцы встретили моряков из похода. Тральщик «Владимир Гуманенко» успешно завершил боевые задачи

Личный состав тральщика Северного флота «Владимир Гуманенко» благополучно вернулся к родным берегам - на базу в город Полярный. Больше месяца моряки провели в походе в районах порта Диксон и Обской Губы. Вернулись домой без происшествий и ЧП, задачи командования выполнили.

Андрей Семенов, заместитель командира по военно-политической работе капитан 2 ранга: «Все задачи, которые стояли перед кораблем – демонстрация флага, противоминное обеспечение, всё выполнено. Пройдено более 3000 миль , личный состав здоров».

С 2011 года корабль ежегодно совершает арктические походы. Командир доложил, что во время разведывательного поиска мин и миноподобных объектов обнаружено не было.

Валерий Ипатов, капитан 2 ранга командир тральщика «Гуманенко»: «Это наш третий поход в Диксон, а в Арктику - больше десятка походов уже».

Помимо этого морской тральщик вёл разведку и наблюдение за иностранными торговыми и исследовательскими судами, обеспечивал безопасность российского судоходства.

27 августа экипаж принял участие и в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине со дня защиты порта Диксон от немецкого эсминца «Шеффилд».

Но о боевом дежурстве пока можно забыть… После доклада и уставных церемоний можно обнять родных и близких. Впереди военных ждёт отдых.